Alasan Kuat Arema FC Sulit Melepas Marcos Santos, Apa Itu?

Selasa, 02 Juni 2026 – 14:43 WIB
Pelatih Arema FC Marcos Santos. Foto: ILeague.

jpnn.com - Kursi pelatih Arema FC yang selama ini terkenal panas tampaknya mulai menemukan pemiliknya.

Marcos Santos, yang sempat diragukan saat datang, kini mendapat sinyal kuat untuk bertahan lebih lama di Malang.

Pelatih asal Brasil itu mendapat nilai positif dari manajemen dan berpeluang melanjutkan pekerjaannya pada musim depan.

Sinyal tersebut muncul setelah Arema mulai melakukan evaluasi setelah kompetisi BRI Super League 2025/26 berakhir.

Meski keputusan resmi belum diumumkan, peluang Marcos Santos untuk tetap menukangi Arema pada musim depan disebut cukup terbuka.

Manajemen masih menunggu hasil pembahasan bersama jajaran direksi sebelum mengambil keputusan final.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menilai Marcos memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya layak dipertimbangkan untuk dipertahankan.

"Pertimbangannya, selama 3 tahun terakhir kami sudah mengganti enam pelatih di tengah jalan, dan baru pelatih ini yang bisa bertahan sampai akhir musim," jelas Yusrinal.

Nasib Marcos Santos di Arema FC mulai menemui titik terang. Ada sejumlah alasan yang membuat posisinya makin kuat.

