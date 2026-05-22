Ada Alasan Paulo Ricardo dan Jean Mota Enggak Mau Tinggalkan Persija, Apa Itu?

jpnn.com - Persija Jakarta tampaknya berhasil meninggalkan kesan mendalam bagi dua pemain asing yang baru bergabung pada paruh kedua BRI Super League 2025/26, Paulo Ricardo dan Jean Mota.

Meski baru menjalani setengah musim bersama Macan Kemayoran, keduanya mengaku menikmati setiap proses adaptasi di Indonesia.

Paulo dan Mota mulai kerasan dengan atmosfer kompetisi hingga tekanan besar yang datang bersama nama besar Persija.

Datang di tengah jalannya musim bukan perkara mudah. Paulo Ricardo dan Jean Mota harus berhadapan dengan lingkungan baru, budaya berbeda, serta ekspektasi tinggi dari suporter Persija sejak hari pertama.

Namun, dua pemain asal Brasil itu perlahan mampu menyesuaikan diri dan mulai memberi kontribusi nyata di lapangan.

Paulo tercatat sudah tampil dalam 10 pertandingan dan menyumbang satu gol. Sementara itu, Jean Mota bermain dengan 11 penampilan, disertai satu gol dan dua asis.

Lebih dari sekadar statistik, keduanya kini mulai menunjukkan kedekatan emosional dengan klub ibu kota tersebut.

Paulo mengaku membuka peluang untuk tetap menjadi bagian dari Persija pada musim depan.