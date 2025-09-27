Ada Aneka Kuliner di Pekan Raya Jajan Asia, Warga Palembang Silakan Merapat

jpnn.com, PALEMBANG - Pekan Raya Jajan Asia hadir Sport Convention Center (PSCC) di Palembang Icon (PI).

Dalam event tersebut, ada berbagai macam kuliner otentik dari berbagai negara dan daerah di Asia.

Event yang sudah dibuka sejak Kamis 25 September 2025 itu akan berlangsung hingga 5 Oktober 2025, dimulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB setiap harinya.

Ken dari pihak penyelenggara Infinite Event Organizer dengan berkolaborasi dengan Bigtummy_culinary mengungkapkan event ini menghadirkan berbagai pilihan makanan khas dari berbagai negara.

Mulai dari Indonesia, Malaysia, Thailand, China, Jepang dan Korea.

"Kalian dapat menemukan berbagai makanan hits seperti ce hun tiau, sego tempong, bebek peking, nasi lemak, chinese beef roti, somtam, thai boat noodle, jian bing pancake ala china, bungeoppang kue ikan korea, sate ala jepang dan masih banyak makanan menarik lainnya," ungkap Ken, Sabtu (27/9).

Pekan Raya Jajan Asia memberikan pengalaman bagi para pecinta kuliner di Palembang dengan menghadirkan 50 tenant terpilih yang siap untuk memanjakan lidah.

"Bayangkan, hanya dengan datang ke suatu tempat, pengunjung dapat mendapatkan pengalaman jelajah kuliner hits dari berbagai negara tanpa harus bepergian jauh meninggalkan kota," ujar Ken.