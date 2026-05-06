Ada Apa di Balik Pemindahan Arena Laga Persija Vs Persib?

jpnn.com - JAKARTA - Persija menjamu Persib pada pekan ke-32 Super League, Minggu (10/5) di Samarinda, bukan di Jakarta.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus menyampaikan pengumuman tersebut di Jakarta, Rabu (6/5) atau hanya H-4 sebelum kick-off.

Konon faktor keamanan menjadi alasan utama pengambilan keputusan tersebut.

"Liga akhirnya memutuskan pertandingan akan digelar di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Waktunya tetap sama, yaitu tanggal 10 (Mei), jamnya 15.30 WIB," kata Ferry saat menyampaikan hasil rapat antara I.League, Persija, dan pihak kepolisian kepada awak media di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu.

Persija vs Persib awalnya dijadwalkan digelar di Jakarta, sebagai kandang Persija, tetapi kabarnya rivalitas kedua tim mengundang kekhawatiran dari aspek keamanan.

Selain alasan keamanan, kepadatan agenda di Jakarta sepanjang Mei turut memengaruhi pertimbangan pemindahan laga Persija vs Persib.

Baca Juga: Van Gastel Prediksi Duel Panas Persija vs Persib Bisa Tentukan Juara Super League

"Mei adalah bulan yang banyak sekali agenda-agenda yang tentunya dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang di luar daripada kewenangan atau keinginan aspek sepak bola itu sendiri," kata Ferry.

Dia menyebut pemindahan arena pertempuran Persija vs Persib ke Stadion Segiri sebagai "jalar keluar yang terbaik" agar pertandingan tersebut tetap dimainkan di tanggal sesuai jadwal.