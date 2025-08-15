Ada Bunuh Diri di Menit 90+10, Malut United Vs Bali United 3-3
Jumat, 15 Agustus 2025 – 21:45 WIB
jpnn.com - TERNATE – Laga pekan ke-2 BRI Super League antara Malut United vs Dewa United di Stadion Gelora Kie Raha, Jumat (15/8) malam WIB berakhir superdramatis.
Bali United yang mencetak gol lebih dahulu, lalu tertinggal 1-2 dari Malut United.
Kemudian, Bali United menyamakan kedudukan menjadi 2-2 bahkan berpeluang unggul setelah mendapat penalti.
Namun, Boris Kopitovic gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-75.
Bali United bisa unggul 3-2, tetapi akhirnya harus gigit jari.
Pemain Bali United Rizki Dwi own goal alias membuat gol bunuh diri pada menit 90+10.