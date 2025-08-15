Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ada Bunuh Diri di Menit 90+10, Malut United Vs Bali United 3-3

Jumat, 15 Agustus 2025 – 21:45 WIB
Ada Bunuh Diri di Menit 90+10, Malut United Vs Bali United 3-3 - JPNN.COM
Para pemain Bali United merayakan gol ke gawang Malut United. Foto: IG baliunitedfc

jpnn.com - TERNATE – Laga pekan ke-2 BRI Super League antara Malut United vs Dewa United di Stadion Gelora Kie Raha, Jumat (15/8) malam WIB berakhir superdramatis.

Bali United yang mencetak gol lebih dahulu, lalu tertinggal 1-2 dari Malut United.

Kemudian, Bali United menyamakan kedudukan menjadi 2-2 bahkan berpeluang unggul setelah mendapat penalti.

Baca Juga:

Namun, Boris Kopitovic gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-75.

Baca Juga:

Bali United bisa unggul 3-2, tetapi akhirnya harus gigit jari.

Pemain Bali United Rizki Dwi own goal alias membuat gol bunuh diri pada menit 90+10.

Laga pekan ke-2 BRI Super League antara Malut United vs Bali United diwarnai enam gol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Malut United vs Bali United  Bali United  BRI Super League  Super League  Malut United 
BERITA MALUT UNITED VS BALI UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp