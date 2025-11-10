Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ada Bupati Kena OTT KPK Lagi, Mendagri Tito Berkata Begini

Jumat, 12 Desember 2025 – 02:33 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers terkait pemberhentian Bupati Aceh Selatan di Jakarta, Selasa (9/12/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/bar/pri.

jpnn.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti bahwa penangkapan terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi peringatan bagi kepala daerah lain agar terus menjunjung tinggi integritas.

"Saya kira OTT ini juga menjadi warning lagi, bagi teman-teman kepala daerah," kata Tito kepada wartawan di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Mendagri Tito Karnavian juga menyayangkan masih adanya kepala daerah yang ditangkap oleh aparat penegak hukum karena kasus korupsi, meski sudah mendapatkan pembekalan pada retret kepala daerah.

"Saya perhatikan baru satu tahun, sudah berapa yang kena OTT? termasuk ada yang gubernur. Padahal sudah pernah retret, ditanamkan wawasan kebangsaan," ujarnya.

Mendagri juga menyebut penangkapan terhadap Ardito Wijaya akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam sistem rekrutmen kepala daerah.

Saat ditanya soal pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung, Mendagri mengatakan keduanya bisa dilakukan asalkan tetap dilaksanakan secara demokratis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya (AW) dan adiknya, Ranu Hari Prasetyo (RNP) bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka.

Adapun, kasus yang menjerat kelimanya terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

TAGS   OTT KPK  Bupati Lampung Tengah  Ardito Wijaya  Mendagri  Tito Karnavian  KPK  Suap  Anggota DPRD 
