Ada Bus Tingkat ke Sunset Pier, PIK2 Tambah Layanan Wisata W1 & Shuttle Rute 05

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2 menambah layanan transportasi untuk pengunjung, penghuni, hingga pekerja. Mulai 13 Juni 2026, Bus Wisata Double Decker W1 dan Shuttle Bus PIK2 Rute 05 resmi beroperasi.

Bus Wisata W1 hadir sebagai pilihan perjalanan akhir pekan bagi warga yang ingin menjelajahi sejumlah destinasi di PIK2. Layanan ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu dengan titik keberangkatan di Halte Shibuya.

Bus wisata itu beroperasi enam kali dalam sehari. Jadwal keberangkatan tersedia pukul 11.30 WIB, 13.00 WIB, 15.00 WIB, 16.30 WIB, 18.00 WIB, dan 19.30 WIB.

Rute W1 melintasi sejumlah titik penting di kawasan PIK2. Mulai dari IDD, Aloha, Pantai Pasir Putih, Marketing Gallery, Pancoran China Town, Central Market, hingga Fresh Market.

Salah satu titik yang menjadi perhatian ialah Sunset Pier. Pengunjung dapat memanfaatkan layanan bus wisata untuk menuju area pesisir tersebut, terutama saat sore menjelang malam.

Pengguna bus wisata, Mardi Saputra, menyambut positif layanan baru itu. Menurut dia, bus tingkat memberi pengalaman berbeda bagi pengunjung yang ingin menikmati kawasan dengan cara lebih santai.

“Biasanya kami datang pakai mobil dan muter sendiri. Sekarang bisa naik bus, lihat suasana kawasan dari atas, lalu turun di titik yang mau didatangi,” ujar Mardi.

Selain menyediakan W1, PIK2 juga menghadirkan Shuttle Bus Rute 05 yang menghubungkan Pasadena dengan Shelter PIK2. Layanan tersebut melayani perjalanan setiap hari mulai pukul 06.00 WIB hingga 20.20 WIB dari Pasadena.