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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Ada Cacat Produksi, Chery Recall Tiggo 8 Pro Max, Jumlahnya Wow

Senin, 29 Juni 2026 – 18:40 WIB
Ada Cacat Produksi, Chery Recall Tiggo 8 Pro Max, Jumlahnya Wow - JPNN.COM
Chery Motors harus melakukan penarikan kembali (recall) terhadap model Tiggo 8 Pro Max. Foto: Chery.

jpnn.com, AUSTRALIA - Produsen otomotif asal China, Chery kembali diterpa masalah karena harus melakukan penarikan kembali (recall) terhadap model Tiggo 8 Pro Max yang dipasarkan di Australia.

Sebanyak 5.556 unit SUV asal Tiongkok itu harus ditarik karena mengalami catat produksi yang berpotensi menyebabkan penurunan kinerja pengeraman.

Adapun mobil yang mengalami hasil produksi 2023 hingga keluaran baru, yakni 2026.

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Menurut warta Drive pada Sabtu waktu setempat, pemberitahuan recall itu diajukan kepada Departemen Infrastruktur Australia menyebutkan adanya cacat produksi yang dapat menyebabkan pipa rem bergesekan dengan mesin, sehingga menjadi rusak.

Kondisi itu bisa menyebabkan kebocoran cairan rem dan mengakibatkan penurunan kinerja pengereman.

Selain itu, masalah tersebut bisa meningkatkan risiko kecelakaan, menyebabkan cedera, atau kematian pada penumpang kendaraan dan pengguna jalan lainnya.

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Pemberitahuan recall itu diterbitkan pada 23 Juni 2026 lalu.

Chery Motors Australia Pty Ltd mengimbau kepada pemilik kendaraan yang terdampak menjadwalkan janji temu dengan dealer setempat.

Chery Motors harus melakukan penarikan kembali (recall) terhadap model Tiggo 8 Pro Max.

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TAGS   Chery Tiggo 8 Pro  recall  Chery Tiggo 8 Catat Produksi  SUV China 
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