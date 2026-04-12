Ada Celah di Balik Gaya Menyerang Bali United, Persib Bandung Siap Menghukum?

Minggu, 12 April 2026 – 05:42 WIB

jpnn.com - Persib Bandung merasakan ancaman saat menjamu Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Bali United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4/2026).

Pelatih Persib Bojan Hodak mengirim peringatan, satu kesalahan bisa mengubah segalanya.

Tiga poin menjadi target utama demi menjaga posisi Maung Bandung tetap di jalur terdepan.

Saat ini, Persib masih memimpin klasemen Super League dengan 61 poin dari 26 laga, unggul empat angka dari pesaing terdekat, Borneo FC yang duduk di posisi kedua.

Namun, situasi tersebut belum membuat Hodak merasa aman, terlebih Bali United datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Serdadu Tridatu terbang ke Kota Kembang bermodalkan kemenangan telak 6-1 atas PSBS Biak.

"Laga ini sangat penting bagi kami. Kami ingin terus meraih kemenangan, terutama saat bermain di kandang sendiri," tegasnya.