Ada Cerita Lama di Balik Duel Timnas Indonesia vs Jepang, Iqbal Singgung Sosok Ini

jpnn.com - Sebuah cerita lama kembali mencuat menjelang laga krusial Timnas futsal Indonesia kontra Jepang di semifinal Piala Asia Futsal 2026.

Pertandingan Indonesia vs Jepang akan digelar malam ini, Kamis (5/2/2026), di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta.

Ini menjadi rekor tertinggi yang pernah dicapai Indonesia sepanjang keikutsertaannya di ajang Piala Asia Futsal.

Keberhasilan melaju ke empat besar menandai tonggak penting perjalanan futsal Indonesia.

Sejak pertama kali tampil pada edisi 2002, Indonesia baru kali ini mampu menembus babak semifinal dalam total 11 penampilan di Piala Asia Futsal.

Pada edisi sebelumnya di Kuwait, Indonesia sempat mendekati prestasi serupa.

Namun, langkah Skuad Garuda terhenti di perempat final setelah kalah tipis 2-3 dari Jepang, yang kemudian keluar sebagai juara.

Kini, pertemuan kembali terjadi. Jepang menjadi lawan penentu, tetapi kali ini Indonesia datang dengan status berbeda dan kepercayaan diri lebih tinggi.