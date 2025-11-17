Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ada Demo Buruh di Kawasan Monas, 1.963 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Pengamanan

Senin, 17 November 2025 – 09:50 WIB
Sejumlah anggota kepolisian mengikuti apel pengamanan unjuk rasa di Jakarta, Senin (17/11/2025). ANTARA/HO-HUMAS Polres Metro Jakpus.

jpnn.com - JAKARTA - Aliansi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Jakarta serta sejumlah elemen massa akan menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/11).

Sebanyak 1.963 personel gabungan diterjunkan untuk mengawal demo buruh tersebut.

"Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan humanis dan profesional," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin (17/11).

Dia menyatakan bahwa seluruh personel di lapangan tidak dibekali senjata api, guna memastikan suasana penyampaian pendapat tetap aman dan nyaman bagi seluruh peserta.

Menurut dia, kepolisian hadir untuk memberikan ruang dan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

"Kami ingin seluruh proses berjalan aman, tertib, dan saling menghormati," ujar Susatyo.

Dia mengimbau para orator agar tetap bijak dan tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu ketegangan antarpeserta aksi.

Tidak hanya itu, dia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

Sebanyak 1.963 personel gabungan diterjunkan untuk mengawal demo buruh di kawasan Monas, Jakarta Pusat, hari ini.

