Ada Demo di 3 Titik Jakarta Pusat Hari Ini, 1.069 Personel Dikerahkan

jpnn.com - JAKARTA - Polri siap mengamankan demonstrasi pada tiga titik di Jakarta Pusat hari ini, Kamis (9/7).

Sebanyak 1.069 personel gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan polsek jajaran, disiagakan untuk melakukan pengamanan aksi demonstrasi tersebut.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan aksi tersebut digelar oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam Indonesia dan beberapa elemen massa lainnya.

"Pengamanan aksi unjuk rasa dari Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam Indonesia dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir, rencana giat pukul 10.00 WIB," kata Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7).

Adapun unjuk rasa kedua dan ketiga akan digelar oleh Federasi Serikat Pekerja (F-SP) Global Indonesia di depan Kedutaan Besar Jepang pada pukul 10.00 WIB, dan di depan Kedutaan Besar Jerman pukul 11.00 WIB di Jalan MH Thamrin.

Rekayasa lalu lintas di titik-titik lokasi unjuk rasa tersebut akan diterapkan secara situasional, mempertimbangkan jumlah massa di lapangan.

Masyarakat juga diimbau menghindari kawasan sekitar lokasi unjuk rasa untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. (antara/jpnn)