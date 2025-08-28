Close Banner Apps JPNN.com
Ada Demo di DPR RI, 19 Kereta Api Jarak Jauh Hanya Berhenti di Jatinegara

Kamis, 28 Agustus 2025 – 10:56 WIB
Ilustrasi kereta api. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta melakukan rekayasa pola operasi untuk sejumlah perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) keberangkatan dari Stasiun Gambir.

Rekayasa tersebut karena adanya aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI pada Kamis (28/8).

KAI Daop 1 Jakarta merekayasa pola operasi dengan memberlakukan Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara.

Untuk KA-KA yang dalam kondisi normal tidak berhenti di stasiun tersebut.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan langkah itu dilakukan untuk memberikan alternatif bagi calon pelanggan yang akan menggunakan kereta api dari Stasiun Gambir.

Hal itu juga untuk menghindari potensi kemacetan lalu lintas menuju Stasiun Gambir akibat deminstrasi.

“Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan titik keberangkatan yang lebih dekat dan strategis, terutama bagi yang berasal dari arah timur Jakarta. Hal ini untuk menjaga kenyamanan pelanggan dan kelancaran operasional KA,” ujar Ixfan dalam keterangannya tertulisnya, Kamis (28/8).

Berikut daftar KA yang akan berhenti di Stasiun Jatinegara pada 28 Agustus 2025:

