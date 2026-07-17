Ada Demo di Jakarta Pusat Hari Ini, 4.132 Personel Gabungan Disiagakan

jpnn.com - JAKARTA - Kepolisian siap mengamankan aksi demonstrasi di Jakarta Pusat hari ini, Jumat (17/7).

Sebanyak 4.132 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran disiagakan untuk melakukan pengamanan unjuk rasa di kawasan Jakpus pada Jumat.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan unjuk rasa tersebut akan digelar oleh Koalisi Aktivis Banten Bangkit dan beberapa elemen massa lainnya.

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"Pengamanan aksi unjuk rasa dari Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat (Gabungan BEM UNJ, BEM Univ Trilogi, BEM Institut STIAMI, BEM Univ Paramadina) di kawasan Monas, dengan rencana giat pukul 13.00 WIB," kata Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/7).

Petugas juga menyiagakan personel di beberapa titik untuk mengantisipasi unjuk rasa lainnya.

Petugas akan menerapkan rekayasa lalu lintas di titik lokasi unjuk rasa secara situasional, dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan.

Masyarakat diimbau agar menghindari kawasan sekitar unjuk rasa tersebut guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas. (antara/jpnn)