Ada Demo, Kapolres Minta Warga Hindari Kawasan DPR dan Monas

Senin, 27 Oktober 2025 – 10:44 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 1.610 personel, termasuk dari TNI dan Pemda DKI untuk mengawal unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat, Senin (27/10).

"Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin.

Kapolres mengatakan, di Jakarta Pusat bakal ada unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah aliansi masyarakat, yakni di depan Gedung DPR/MPR RI, Kawasan Monas dan Kemendikdasmen RI.

Susatyo meminta massa aksi tertib, dilarang membakar ban dan merusak fasilitas umum atau menutup jalan.

"Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif," katanya.

Terkait skenario pengalihan lalu lintas, hanya situasional.

Warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

"Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami," kata Susatyo.