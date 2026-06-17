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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ada Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Ribuan Personel Gabungan Disiagakan

Rabu, 17 Juni 2026 – 09:55 WIB
Ada Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Ribuan Personel Gabungan Disiagakan - JPNN.COM
Ada demo mahasiswa hari ini di Jakarta. Ilustrasi Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Informasi resmi dari kepolisian, ada aksi unjuk rasa atau demo mahasiswa hari ini Rabu 17 Juni 2026 di Jakarta.

Sebanyak 4.576 personel gabungan disiagakan untuk mengawal dan mengamankan serangkaian aksi demo hari ini yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa di beberapa titik wilayah Jakarta.

Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri dalam keterangannya menjelaskan personel gabungan tersebut terdiri dari unsur Polda Metro Jaya, Polres, Polsek jajaran, serta dibantu oleh unsur Pelayanan Unjuk Rasa (Yan Unras) wilayah Jakarta Pusat.

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"Ada ribuan personel gabungan yang diterjunkan hari ini untuk memastikan seluruh rangkaian penyampaian aspirasi di wilayah hukum DKI Jakarta berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif," katanya di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data rencana giat, berikut adalah sebaran titik pengamanan aksi unjuk rasa di Jakarta hari ini:

Kawasan Gambir/Monas

Apel pengamanan disiagakan di Cawan Selatan Monas untuk mengawal aksi dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur dan beberapa elemen massa lainnya. Aksi dijadwalkan mulai bergerak pada pukul 10.00 WIB.

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Gedung DPR/MPR RI

Aparat bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia yang direncanakan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.

Kawasan Parkir Hotel Pullman

Petugas mengamankan aksi unjuk rasa dari AUR Barisan Merdeka Jakarta yang dijadwalkan memulai kegiatannya pada pukul 10.00 WIB.

Berikut informasi dari kepolisian yang perlu diketahui Masyarakat terkait aksi demo mahasiswa hari ini di Jakarta.

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TAGS   Demo Mahasiswa  demo mahasiswa hari ini  Jakarta  BGN 
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