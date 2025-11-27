Ada Diskon 20 Persen, Penumpang Kapal PELNI Melonjak Jelang Nataru

jpnn.com, JAKARTA - Penjualan tiket kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) mengalami lonjakan sejak diberlakukannya diskon stimulus ekonomi 20 persen periode libur Nataru 2025/2026.

Program ini berlaku untuk pembelian tiket kapal mulai 21 November 2025, dengan jadwal keberangkatan mulai 17 Desember 2025 hingga keberangkatan 10 Januari 2026.

Vice President Usaha Angkutan Penumpang PELNI Presda Simangasing menjelaskan berdasarkan data penjualan tiket dari 21 hingga 26 November 2025 per pukul 12.00 WIB, terdapat lima pelabuhan dengan penjualan tertinggi yaitu Batam (5.154 pax); Makassar (1.390); Sorong (1.326); Belawan (1.209); dan Tanjung Priok (1.099).

"Dan data ini jelas masih akan terus bertambah seiring dengan berlangsungnya program diskon stimulus ekonomi periode Nataru 2025/2026," ujar Presda.

Presda menuturkan stimulus diskon ini menargetkan 405.881 penumpang selama periode Nataru mendatang dan harga tiket akan kembali ke tarif normal setelah kuota stimulus habis terjual.

“Lonjakan hingga 44% di Batam dan rata-rata di atas 20% di pelabuhan-pelabuhan lain dalam waktu hanya enam hari menjadi bukti bahwa diskon 20% ini sangat efektif mendorong daya beli masyarakat,” terang Presda.

Selain itu, Presda menegaskan bahwa seluruh armada PELNI yang akan beroperasi pada periode Nataru telah menjalani perawatan rutin, pelatihan keselamatan awak kapal secara intensif, serta pemeriksaan menyeluruh terhadap peralatan keselamatan penumpang.

“Kami berharap kebijakan ini dapat berkelanjutan dan diperluas pada periode libur lainnya sehingga kapal laut semakin menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk bepergian jarak jauh dengan harga terjangkau. Kami juga menghimbau para calon penumpang untuk memesan tiket lebih awal melalui platform resmi dan datang tepat waktu di pelabuhan dengan membawa identitas yang sesuai,” tambah Presda.