Ada Diskon Harga Motor Listrik Hingga 50 Persen di Jakarta Fair 2026, Buruan!

Sabtu, 13 Juni 2026 – 06:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - United E-Motor menghadirkan sederet promo spesial di Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 yang digelar pada 11 Juni hingga 12 Juli.

Berada di Hall A3 No. 7, United E-Motor menawarkan diskon besar untuk berbagai model motor listrik andalannya.

Potongan harga mencakup United TX3000 yang kini menjadi Rp23,79 juta.

United TX1800 turun dari Rp34,9 juta menjadi Rp18,19 juta, sedangkan United T1800 jadi Rp14,69 juta dari harga normal Rp31,5 juta.

Promo juga berlaku untuk United MT1500 yang kini dijual Rp11,9 juta dari sebelumnya Rp16,9 juta, serta United MX1200 yang turun menjadi Rp11,8 juta dari Rp16,8 juta.

Sementara itu, Avand SC122 dibanderol Rp12,6 juta dan Avand SC121 menjadi Rp12,2 juta.

Tak hanya memberikan potongan harga, United E-Motor juga menyiapkan hadiah langsung berupa tumbler edisi khusus Jakarta Fair 2026.

Kemudahan transaksi turut ditawarkan melalui kerja sama dengan sejumlah mitra pembiayaan.