Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ada Dugaan Kriminalisasi Kasus Ryan Susanto, Pangeran Mangkubumi Akan Minta Amnesti Kepada Presiden

Senin, 06 April 2026 – 20:34 WIB
Pangeran Mangkubumi sebagai koordinator tim Penasihat Hukum (PH) Ryan Susanto bersama kliennya. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pangeran Mangkubumi menyebut ada dugaan kriminalisasi pada kasus yang menjerat kiennya, Ryan Susanto alias Afung yang kini berstatus sebagai terpidana kasus tindak pidana korupsi akibat penambangan timah ilegal di kawasan hutan lindung Kabupaten Bangka, Bangka Belitung.

Eksekusi penahanan terhadap Ryan Susanto sendiri langsung dilakukan seusai Mahkamah Agung di tingkat kasasi pada bulan Juli 2025 lalu menganulir putusan PN Pangkal Pinang yang memvonis bebas Ryan.

Pangeran sebagai koordinator tim Penasihat Hukum (PH) mengatakan akan kembali membuka kasus ini karena menurutnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) cenderung dipaksakan dan tidak sesuai fakta yang ada.

Pangeran juga menegaskan akan meminta keadilan kepada Presiden Prabowo agar kliennya mendapatkan amnesti.

"Ya, dari informasi yang kami peroleh sejauh ini, ada dugaan yang mengarah pada tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh JPU terhadap klien kami. Karena itu, kami sepakat untuk membuka kembali kasus ini dan setelah itu, kami akan meminta keadilan kepada Presiden Prabowo agar kiranya beliau memberikan amnesti kepada client kami yang kami yakini tidak bersalah” ujar Pangeran dalam keterangannya pada Senin (6/4/2026).

Lebih lanjut, Pangeran pun menyebut ada dugaan tindakan intimidatif yang dilakukan oleh oknum jaksa selama proses hukum kepada Ryan dan orang tuanya hingga membuat trauma.

"Orang tua Ryan terkhusus ibunya mengalami trauma, ada psikis yang terganggu akibat intimidasj yang sempat dilakukan oleh oknum jaksa” tambah Pangeran

Sementara itu, Pangeran ikut menegaskan bila dalam waktu dekat kasus dugaan kriminalisasi yang menimpa clientnya ini akan dibawa ke dalam agenda rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI.(fri/jpnn)

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kriminalisasi  Pangeran Mangkubumi  Amnesti  Presiden  Ryan Susanto  Penasihat hukum 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp