Ada Gosip Aurel Hermansyah Dicuekkin Gen Halilintar, Ashanty Bilang Begini

jpnn.com - Hubungan antara Aurel Hermansyah dengan keluarga Gen Halilintar kembali disorot oleh warganet.

Ibunda sambung Aurel Hermansyah, Ashanty enggan berkomentar banyak saat ditanyai perihal tersebut.

Ashanty mengaku dirinya tak mengetahui secara detail mengenai isu tersebut.

"Aku enggak ngerti berita itu, enggak ada lah, masyaallah. Masa diberitain kayak begitu. Menurut aku enggak, itu mungkin karena ada video yang ter, ini begitu ya," ujar Ashanty di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/2).

Dia mengaku belum sempat membahas isu tersebut dengan Aurel. Oleh karena itu, Ashanty tak bisa berkomentar lantaran tidak tahu-menahu.

"Jadi aku juga belum ngobrol juga tentang hal itu, dan enggak ada di acaranya, jadi enggak bisa komentar ya. Enggak mengerti bahasanya begitu, maaf," tuturnya.

Adapun isu ketegangan Aurel Hermansyah dengan keluarga Atta Halilintar mencuat setelah beredar potongan video acara Tedak Siten Ahmad Arasy, putra Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid.

Dalam video tersebut, Aurel disebut-sebut mendapat perlakuan berbeda dari keluarga suaminya.