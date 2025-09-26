Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ada Info Penting dari Kepala BKN untuk 5,3 Juta ASN, Jangan di-Skip

Jumat, 26 September 2025 – 20:52 WIB
Ada Info Penting dari Kepala BKN untuk 5,3 Juta ASN, Jangan di-Skip - JPNN.COM
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh yang oleh sebagian kalangan dinilai merendahkan PPPK. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrullah menyampaikan info penting bagi 5,3 juta ASN. 

Prof. Zudan mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai komunikator pemerintah dalam mewujudkan delapan agenda prioritas pembangunan nasional atau Asta Cita. 

Dari total 5,3 juta ASN yang ada, Prof. Zudan sebut jumlah ini merupakan potensi besar sebagai penggerak komunikasi publik untuk menyampaikan kinerja dan keberhasilan pemerintah kepada masyarakat. 

Baca Juga:

“Saat ini kita memiliki 5,3 juta ASN yang bisa menjadi komunikator untuk melakukan _branding_ pemerintah. Kita harus sampaikan keberhasilan pemerintah, karya-karya yang kita lakukan agar masyarakat optimis bahwa negara ini bergerak maju,” tuturnya, Jumat (26/8).

Menurutnya, ASN tidak hanya bertugas menjalankan birokrasi, tetapi juga mesin utama yang menjaga laju pemerintahan agar tetap berjalan efektif dan dipercaya publik. 

Tata kelola pemerintahan ada di tangan ASN, karena itu peran ASN dalam komunikasi pemerintahan sangat menentukan arah bangsa ini, sambungnya.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Prof. Zudan menekankan empat unsur utama yang menjadi kunci komunikasi pemerintahan yang efektif, yaitu _People, Process, Product,_ dan _Perception_. Keempat unsur ini harus dipahami ASN sebagai fondasi komunikasi publik di tengah derasnya arus perubahan teknologi dan media. 

Menurutnya, komunikasi tidak lagi hanya berfokus pada informasi, penyampaian informasi, dan target informasi, tetapi juga ditentukan oleh teknologi sebagai faktor keempat yang mengubah cara berkomunikasi pemerintah dengan publik. 

Kepala BKN Prof. Zudan Arif menyampaikan info penting untuk 5,3 juta ASN dan jangan di-skip ya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kepala BKN  BKN  ASN  Zudan Arif Fakrulloh 
BERITA KEPALA BKN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp