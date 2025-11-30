Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ada Info Seleksi CASN 2026 Hanya CPNS, Begini Sikap Dirjen Nunuk & Ketum PGRI

Minggu, 30 November 2025 – 22:59 WIB
Belum ada kepastian tentang seleksi CPNS 2026. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com, JAKARTA - Kalangan honorer dan PPPK heboh dengan informasi bahwa rekrutmen CASN 2026 hanya difokuskan pada CPNS. Ada harapan agar pemerintah mengangkat mereka menjadi PNS.

"Informasi yang kami dapat tahun depan itu hanya CPNS yang dibuka formasinya. Mudah-mudahan PPPK dan PPPK paruh waktu diprioritaskan untuk mengisi formasi CPNS ya," kata Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah kepada JPNN, Minggu (30/11).

Dia berharap pengangkatan CPNS 2026 tidak hanya dibuka untuk fresh graduate. Pemerintah sebaiknya membuka kesempatan bagi PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu untuk menjadi PNS.

Alangkah baiknya lagi bila rekrutmennya tanpa tes.

Info formasi CASN 2026 hanya dibuka untuk CPNS juga disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi.

"Saya dapat informasi kalau rekrutmen CASN tahun depan diprioritaskan untuk PNS saja, sedangkan PPPK terakhir tahun ini rekruitmen dari honorer baik penuh waktu maupun paruh waktu," ucap Unifah.

Jika kebijakan itu direalisasikan, Unifah menegaskan hal itu memang layak. Sejak awal PGRI mendorong adanya PPPK hanya sebagai langkah awal agar semua honorer teraklomodasi seluruhnya dahulu.

Ketika sudah menjadi PPPK, langkah selanjutnya memperjuangkan agar mereka diangkat PNS.

Ada info seleksi CASN 2026 hanya dibuka untuk formasi CPNS, Begini sikap Dirjen Nunuk & Ketum PGRI

