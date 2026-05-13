Ada Insiden Selepas Persija vs Persib, Ini Penjelasan Rizky Ridho

Rabu, 13 Mei 2026 – 12:32 WIB

jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho akhirnya angkat bicara terkait insiden yang terjadi setelah laga panas kontra Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Sorotan tertuju pada momen setelah peluit panjang dibunyikan. Saat itu, suasana di lapangan sempat memanas di tengah perayaan kemenangan para pemain Persib.

Dalam rekaman yang beredar, sejumlah pemain Persija terlihat menghampiri Beckham Putra hingga terjadi adu mulut dan aksi saling dorong di tengah lapangan.

Salah satu momen yang paling banyak diperbincangkan adalah dugaan kontak fisik yang melibatkan Rizky Ridho dengan Beckham Putra.

Ridho sendiri menilai berbagai reaksi seusai pertandingan merupakan hal yang sulit dihindari mengingat tingginya tensi dalam duel sarat rivalitas tersebut.

Bek berusia 24 tahun itu menyadari insiden kecil yang terjadi selepas laga memunculkan banyak penafsiran dari publik.

Namun, dia menegaskan seluruh pemain siap menerima apa pun keputusan yang nantinya diambil pihak terkait.

"Apa yang terjadi setelah pertandingan tentu menimbulkan banyak tafsir."