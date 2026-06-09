Ada Isu Pertumbuhan Ekonomi ketika Chatib Menghadap Prabowo, Hmm...

Selasa, 09 Juni 2026 – 23:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan ekonom Chatib Basri di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6) tak bergaitan dengan reshuffle kabinet.

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan Chatib bakal menjadi Menkeu serelah bertemu Prabowo.

Dasco menyebut pertemuan Prabowo dengan Chatib utamanya membahas cara negara menguatkan pertumbuhan ekonomi.

"Ya, menurut saya pertemuan tadi adalah pure memberikan masukan soal bagaimana kemudian menambah pertumbuhan ekonomi," kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6).

Dasco menjamin pertemuan Prabowo dan Chatib tak membahas isu di luar ekonomi, seperti kemungkinan reshuffle kabinet.

"Saya tadi sudah konfirmasi, tidak ada kemudian pembicaraan-pembicaraan lain," ujarnya.

Diketahui, Chatib datang ke Istana bertemu Prabowo dengan didampingi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan.

Chatib datang ke Istana pada Selasa ini di tengah kencangnya isu pergantian Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.