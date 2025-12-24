Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ada Jaksa Kena OTT, ST Burhanuddin: Saya Bersyukur Dibantu KPK

Kamis, 25 Desember 2025 – 02:52 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin berbicara dengan awak media di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

jpnn.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bakal menindak tegas empat jaksa yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang pasti, apa pun, saya akan tindak tegas, dan saya bersyukur dibantu oleh KPK," kata dia di Gedung Pidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Pemimpin Korps Adhyaksa itu juga mengingatkan agar para jaksa tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan sebagaimana janji di awal saat menjadi jaksa.

"Saya mengingatkan mereka di daerah agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan," ucapnya.

Diketahui, terdapat empat jaksa yang terjaring OTT KPK, yaitu Kepala Kejari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto (AB), Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi (TAR), dan Kepala Subbagian Daskrimti Kejati Banten Redy Zulkarnaen.

Para jaksa tersebut diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan.

Dalam prosesnya, penanganan perkara Redy Zulkarnaen dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Tiga jaksa di Kejari Hulu Sungai Utara ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025-2026.

TAGS   Jaksa  Jaksa Agung  ST Burhanuddin  OTT KPK  pemerasan  korupsi 
