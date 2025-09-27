Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Ada Janin Bayi di Pengolahan Air Limbah Mal Jakarta Pusat

Sabtu, 27 September 2025 – 20:08 WIB
Ada Janin Bayi di Pengolahan Air Limbah Mal Jakarta Pusat - JPNN.COM
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Janin bayi ditemukan di ruangan pengolahan air limbah gedung mal di Jalan KH. Hasyim Ashari, Kelurahan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (25/9).

Polisi tengah melakukan penyelidikan dan memeriksa  dua orang saksi yakni F dan A yang menemukan pertama kali janin bayi tersebut.

Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan berdasarkan keterangan saksi, F awalnya tengah melakukan pemantauan rutin instalasi limbah dan melihat sesuatu yang janggal keluar dari pembuangan. Saat didekati, ternyata janin bayi.

Baca Juga:

"Awal kejadian saksi yang sedang bekerja di ruangan pengolahan air limbah gedung mal melakukan pemantauan, saat itu saksi F melihat janin bayi keluar dari pembuangan air limbah," kata Reonald, Sabtu.

F lantas memanggil rekannya, saksi A yang bekerja sebagai pengelola.

Mereka lalu melaporkan temuan tersebut ke kepolisian setempat.

Baca Juga:

Kemudian, Aipda Zainal yang menerima laporan langsung berkoordinasi dengan Polsek Metro Gambir.

"Kasus ini sedang dalam penyelidikan Polsek Metro Gambir," ucapnya. ??(antara/jpnn)

Janin bayi ditemukan di ruangan pengolahan air limbah gedung mal di Jakarta Pusat.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   janin bayi  Instalasi Pengolahan Air Limbah  janin  Polda Metro Jaya  Jakarta Pusat 
BERITA JANIN BAYI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp