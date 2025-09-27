Ada Janin Bayi di Pengolahan Air Limbah Mal Jakarta Pusat

Sabtu, 27 September 2025 – 20:08 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Janin bayi ditemukan di ruangan pengolahan air limbah gedung mal di Jalan KH. Hasyim Ashari, Kelurahan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (25/9).

Polisi tengah melakukan penyelidikan dan memeriksa dua orang saksi yakni F dan A yang menemukan pertama kali janin bayi tersebut.

Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan berdasarkan keterangan saksi, F awalnya tengah melakukan pemantauan rutin instalasi limbah dan melihat sesuatu yang janggal keluar dari pembuangan. Saat didekati, ternyata janin bayi.

"Awal kejadian saksi yang sedang bekerja di ruangan pengolahan air limbah gedung mal melakukan pemantauan, saat itu saksi F melihat janin bayi keluar dari pembuangan air limbah," kata Reonald, Sabtu.

F lantas memanggil rekannya, saksi A yang bekerja sebagai pengelola.

Mereka lalu melaporkan temuan tersebut ke kepolisian setempat.

Kemudian, Aipda Zainal yang menerima laporan langsung berkoordinasi dengan Polsek Metro Gambir.

"Kasus ini sedang dalam penyelidikan Polsek Metro Gambir," ucapnya. ??(antara/jpnn)