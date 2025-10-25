Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Ada Kabar Baik Dari Menteri Bahlil soal Impor BBM SPBU Swasta, Silakan Disimak

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 00:14 WIB
Ada Kabar Baik Dari Menteri Bahlil soal Impor BBM SPBU Swasta, Silakan Disimak - JPNN.COM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan kabar baik soal impor BBM untuk SPBU swasta. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan sinyal penambahan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk badan usaha SPBU swasta hanya 10 persen pada 2026.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).

"Sampai saat ini pikiran saya masih begitu. Terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kami pikirkan lah ya," ujar Bahlil.

Baca Juga:

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan pemerintah telah menetapkan regulasi yang memberikan kesempatan ke seluruh badan usaha, baik milik negara maupun swasta, untuk melakukan impor BBM.

Pengaturan teknis terkait kerja sama bisnis diatur secara business to business (B2B) antara Pertamina dan SPBU swasta.

Menurut Bahlil, meskipun sebagian volume BBM impor milik swasta belum terserap, Pertamina diyakini tidak akan mengalami kerugian karena kebutuhan nasional terhadap BBM tetap tinggi.

Baca Juga:

Bahlil menegaskan pada 2026, pemerintah akan tetap memberikan kuota impor bagi perusahaan yang mematuhi aturan.

"Saya katakan bahwa Pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha. Tapi pengusaha juga jangan mengatur pemerintah," ucap Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan kabar baik soal impor BBM untuk SPBU swasta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menteri Bahlil  SPBU Shell  spbu swasta  Impor BBM  SPBU Vivo 
BERITA MENTERI BAHLIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp