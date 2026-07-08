Ada Kabar Baik, tetapi PPPK Paruh Waktu Mengundurkan Diri Lumayan Banyak

jpnn.com - NATUNA – Berikut ini kabar baik bagi para PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Pemkab Natuna memastikan tidak akan melakukan pemutusan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada 2027.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya mengatakan kontrak PPPK paruh waktu di Natuna berlaku selama satu tahun.

Dia mengatakan, kontrak PPPK Paruh Waktu tersebut akan diperpanjang melalui penandatanganan kontrak baru.

Dikatakan, kebijakan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian bagi para PPPK paruh waktu.

"Tidak ada pemutusan kontrak untuk PPPK paruh waktu pada 2027, kita tetap lanjutkan," katanya di Natuna, Selasa (7/7).

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Dia menjelaskan jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkab Natuna saat ini tercatat 2.203 orang.

Jumlah tersebut berkurang dari total awal 2.250 orang karena ada 47 pegawai mengundurkan diri atas keinginan sendiri.