Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Ada Kapal Perang Asing di Selat Malaka, Asintel Panglima TNI Kumpulkan Dansat & Intelijen di Kepri

Minggu, 19 April 2026 – 17:24 WIB
Foto: Mabes TNI

jpnn.com - Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI Mayjen Rio Firdianto mengumpulkan para komandan satuan dan aparat intelijen TNI wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

Pengarahan Asintel Panglima TNI itu dilaksanakan di Ballroom Hotel Marriot Harbour Bay Batam, Kepri, Kamis (16/4/2026).

Langkah itu dilakukan guna meningkatkan kewaspadaan menyusul peningkatan aktivitas kapal perang asing di perairan Selat Malaka belakangan ini.

Baca Juga:

Pengarahan Asintel Panglima TNI menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, mulai ancaman hybrid, konflik antarnegara, hingga perkembangan situasi kawasan yang berpotensi berdampak pada stabilitas nasional.

"Aparat intelijen dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme, kemampuan deteksi dini, serta ketajaman analisis guna mengantisipasi setiap potensi ancaman secara cepat dan tepat," kata dia.

Selain itu, penguasaan teknologi dan pemanfaatan media sosial menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk intelijen yang akurat, relevan, dan mampu mendukung pengambilan keputusan pimpinan secara efektif.

Baca Juga:

"Kesiapan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan NKRI," ujarnya.

Terkait aktivitas kapal perang AS di wilayah Indonesia, Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat (AS) di kawasan Selat Malaka yang sempat ramai diberitakan, diduga terkait operasi pemburuan kapal tanker Iran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapal perang asing  Selat Malaka  asintel Panglima TNI  Mayjen Rio Firdianto  intelijen  Belawan  Kepri  TNI AL 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp