Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Bengkulu

Ada Laporan Banyak ASN & Honorer Keluyuran Saat Jam Kerja, Kantor Lengang

Selasa, 16 Desember 2025 – 03:09 WIB
Ada Laporan Banyak ASN & Honorer Keluyuran Saat Jam Kerja, Kantor Lengang - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu yang sifatnya transisi. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - KOTA BENGKULU – Banyak laporan dari masyarakat yang menemukan ASN dan honorer di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu keluyuran saat jam kerja.

Diketahui ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menindaklanjuti laporan masyarakat, Pemkot Bengkulu secara rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan ASN bisa meningkatkan disiplin bekerja.

Baca Juga:

Pemkot setempat tidak mentoleransi ASN, baik PNS maupun PPPK yang abai terhadap tugas selama jam kerja. Pemkot akan memperketat pengawasan terhadap para pegawainya.

"Kami ingin memastikan ASN benar-benar hadir, bekerja, dan memberikan pelayanan terbaik," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Bengkulu Sahat Marilutua Situmorang di Bengkulu, Senin (15/12).

Inspeksi tersebut dilakukan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bengkulu, antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta unit kerja lainnya.

Baca Juga:

Dia menjelaskan, sidak tersebut dilakukan guna menindaklanjuti instruksi Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi seiring meningkatnya laporan masyarakat terkait ASN yang kurang produktif, berkeliaran di ruang publik saat jam kerja, serta suasana kantor OPD yang sering tampak lengang.

Untuk tim yang melakukan sidak terdiri dari Satpol-PP, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bengkulu.

Masyarakat lapor bahwa banyak ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK, serta honorer, keluyuran saat jam kerja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   honorer  ASN  PNS  PPPK 
BERITA HONORER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp