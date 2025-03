Ada Miraculous Ramadan Gift Set dari SOME BY MI

jpnn.com - JAKARTA - Brand skincare global SOME BY MI meluncurkan ‘Miraculous Ramadan Gift Set’ edisi terbatas, yang dirancang untuk membantu menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya selama periode puasa, dan menawarkan solusi perawatan yang mengatasi masalah kulit akibat perubahan pola hidup selama Ramadan.

Mengusung konsep ‘Miracle Line untuk Siang, Retinol Line untuk Malam,’ set ini menghadirkan rutinitas skincare yang terstruktur untuk kebutuhan kulit sepanjang hari.

“Ramadan adalah momen refleksi spiritual dan fisik, termasuk dalam perawatan kulit. Kami menghadirkan ‘Miraculous Ramadan Gift Set’ agar konsumen di Indonesia tetap bisa merawat kulit mereka dengan baik selama bulan yang penuh makna ini. Kami berharap set edisi terbatas ini dapat mempererat hubungan mereka dengan brand kami sekaligus memenuhi kebutuhan skincare selama Ramadan," tutur CEO SOME BY MI Jin Yoon-jin.

SOME BY MI juga berkomitmen untuk berbagi kepada sesama di bulan suci ini. Melalui inisiatif CSR Ramadan, bekerja sama dengan Mizan Amanah Foundation untuk mendukung anak- anak kurang mampu dalam hal kesejahteraan dan pendidikan.

Pada Sabtu (1/3) SOME BY MI mengadakan acara amal di Panti Asuhan Mizan Amanah Karang Tengah, memberikan donasi kebutuhan pokok, edukasi kesehatan kulit, serta momen kebersamaan untuk anak yatim.

SOME BY MI ingin menjadikan inisiatif CSR Ramadan ini sebagai tradisi tahunan untuk menunjukkan dedikasi brand dalam mendukung kecantikan sekaligus tanggung jawab sosial.

Untuk memperkuat semangat kebersamaan Ramadan dan membangun hubungan lebih erat dengan komunitas, SOME BY MI juga menggelar acara Iftar bersama komunitas SOME BY US.

Acara ini menjadi momen spesial bagi anggota komunitas untuk berbuka puasa bersama. SOME BY MI berkolaborasi dengan Bersi Bersi Lemari, sebuah inisiatif yang menggalakkan donasi pakaian bekas untuk mendukung pendidikan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.