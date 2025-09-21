Ada Motif Asmara di Balik Video Viral Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu, Alamak

jpnn.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo bakal memanggil teman wanita dari anggota DPRD Fraksi PDIP Wahyudin Moridu alias WM, yang viral dalam video dengan narasi akan merampok uang negara.

Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo Fikram Salilama mengatakan berdasarkan keterangan dari Wahyudin Moridu, dirinya tidak mengetahui bahwa saat itu perilakunya sedang direkam oleh teman wanitanya.

"Sehingga tidak menutup kemungkinan wanita tersebut juga kami akan panggil untuk dimintai keterangan, terkait apa maksud dan tujuannya merekam dan menyebarkan video tersebut," ucap Fikram, Jumat malam (19/9/2025).

Pada saat dimintai klarifikasi soal rekaman video yang menyebut akan merampok uang dan memiskinkan negara, WM mengaku dalam pengaruh minuman beralkohol alias mabuk.

WM bahkan baru mengetahui videonya viral pada Jumat (19/9) sore, sehingga Wahyudin dengan didampingi istrinya segera membuatkan video klarifikasi dan permohonan maaf melalui akun sosial media Facebook.

Wahyudin mengakui bahwa peristiwa dalam video itu terjadi pada bulan Juli 2025, ketika dia sedang bersama seorang teman wanita dan hendak bepergian keluar daerah.

Secara sadar dia mengakui bahwa memang benar dirinya yang berada di dalam video tersebut, dan saat mengungkapkan kata-kata tidak pantas itu Wahyudin dalam kondisi mabuk minuman beralkohol.