Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Ada Nama Jokowi di Jajaran Dewan Penasihat Forum Ekonomi Buatan Pengusaha Yahudi

Senin, 22 September 2025 – 07:15 WIB
Ada Nama Jokowi di Jajaran Dewan Penasihat Forum Ekonomi Buatan Pengusaha Yahudi - JPNN.COM
Menteri Kabinet Merah Putih sowan kepada Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com - Mantan Presiden RI Joko Widodo menduduki posisi mentereng di Bloomberg New Economy.

Jokowi -panggilan bekennya- dipercaya sebagai anggota dewan penasihat di forum global yang didirikan pengusaha kondang Michael Rubens Bloomberg itu.

Bloomberg yang dikenal sebagai pengusaha Yahudi itu pernah menjabat wali kota New York selama tiga periode sejak 1 Januari 2002 hingga 31 Desember 2013.

Baca Juga:

Filantrop keturunan imigran Yahudi dari Eropa Timur itu mendidikan Bloomberg New Economy pada 2018.

Bloomberg yang gencar mendanai kampanye antitembakau juga dinobatkan sebagai salah satu Yahudi sangat berpengaruh di dunia.

Namanya bersama pendiri WhatsApp Jan Koum, pengusaha teknologi informasi Michael Dell, Marc Benioff, Larry Ellison, dan miliuner Bill Ackman, berada di posisi ke-14 dari daftar 50 Yahudi Paling Berpengaruh pada 2025 versi The Jerusalem Post.

Baca Juga:

Laman Bloomberg New Economy mendedahkan misinya ialah terlibat dalam pergeseran kekuatan ekonomi dari Barat ke Timur dan Utara ke Selatan yang berakar pada demografi dengan dorongan globalisasi dan dipercepat digitalisasi.

"Misi kami ialah menghadapi tantangan terbesar bagi kemakmuran global dan mendorong dialog menuju solusi," demikian keterangan di bagian ‘About” laman Bloomberg New Economy.

Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menduduki posisi mentereng di Bloomberg New Economy, sebagai penasihat forum ekonomi buatan pengusaha Yahudi itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jokowi  Joko Widodo  Yahudi  Bloomberg New Economy  pengusaha Yahudi  Ekonomi 
BERITA JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp