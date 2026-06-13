Ada Oknum Polisi Lagi di Bima Terlibat Narkoba, Hmmm

Sabtu, 13 Juni 2026 – 02:50 WIB

jpnn.com - Seorang anggota Polri berinisial HF ditangkap polisi karena kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu-sabu, di rumahnya di wilayah Woha, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Satresnarkoba Polres Bima AKP Dediansyah menyebut penangkapan oknum polisi itu merupakan pengembangan penangkapan pria berinisial RW pada Jumat (5/6/2026) oleh pihak Polsek Woha.

"Dari tindak lanjut penanganan Polsek Woha ini kami menangkap HF," kata AKP Dedi, Jumat (12/6/2026).

Penangkapan HF berawal dari keterangan RW kepada polisi yang mengaku sisa paket sabu-sabu dengan berat 1,5 gram hasil penangkapan, berasal dari oknum polisi tersebut.

Dari pengembangan kepada HF, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, seperti alat hisap sabu (bong) dan plastik klip kosong.

Oknum polisi itu juga dinyatakan positif narkotika usai dilakukan tes urine.

"Ada juga sabu-sabu dalam jumlah kecil ditemukan dari penggeledahan rumah HF. Poket sabu diselipkan di pelapis handphone-nya," ujar dia.

Perihal status HF sebagai anggota Polri juga diakui Dediansyah, tetapi dia tidak menyebut tempat HF bertugas.