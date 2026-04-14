Ada Perubahan Besar di Persija Jakarta, Mauricio Souza Sampai Angkat Topi

Selasa, 14 April 2026 – 16:59 WIB

jpnn.com - Performa impresif ditunjukkan Persija Jakarta saat menghajar Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Duel Persija vs Persebaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Sabtu (11/4/2026), berakhir tiga gol tanpa balas.

Bukan hanya soal hasil, kekuatan kolektif tim menjadi sorotan utama dalam penampilan Macan Kemayoran kali ini.

Pelatih Persija Mauricio Souza secara khusus menyoroti keseimbangan permainan anak asuhnya.

Dia melihat ada peningkatan signifikan dalam cara tim bekerja sebagai satu kesatuan, terutama saat bertahan.

Di lini belakang, duet Rizky Ridho dan Paulo Ricardo dinilai tampil solid sepanjang pertandingan.

Sementara itu, Bruno Tubarao menunjukkan peningkatan performa, sedangkan Dony Tri Pamungkas tampil mencuri perhatian.

"Saya melihat Ridho dan Paulo bermain sangat baik. Tubarao tampil lebih baik di babak kedua, sementara Dony menunjukkan kualitas luar biasa."