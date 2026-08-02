Ada Pesan Penting Shayne Pattynama sebelum Timnas Indonesia Hadapi Vietnam

jpnn.com - Vietnam kini menjadi fokus utama Timnas Indonesia setelah menyapu bersih dua pertandingan pertama Piala AFF 2026 dengan kemenangan.

Full back Garuda Shayne Pattynama mengingatkan rekan-rekannya agar tidak cepat puas karena tantangan berikutnya dipastikan jauh lebih berat.

Indonesia memang datang ke laga ketiga dengan modal sempurna setelah mengoleksi enam poin.

Timnas Indonesia Masih Punya PR

Rizky Ridho dan kolega menang telak 5-1 atas Kamboja sebelum menghajar Timor Leste tiga gol tanpa balas.

Namun, Shayne menegaskan hasil tersebut belum cukup jika performa tim tidak terus meningkat.

"Kami harus belajar dari pertandingan ini karena kami masih bisa bermain lebih baik lagi. Namun, secara keseluruhan kami tampil dengan baik,"ucap bek Persija Jakarta itu.

Pemain berusia 27 tahun itu menilai kemenangan 3-0 atas Timor Leste tidak diraih dengan mudah. Garuda harus bersabar sebelum akhirnya mampu memecah kebuntuan dan mengamankan tiga poin.

"Ini adalah pertandingan yang sulit. Sebelum pertandingan kami sudah mengatakan bahwa laga ini tidak akan mudah, dan mereka benar-benar menyulitkan kami," tambahnya.