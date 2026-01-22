Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ada Potensi Besar Persib Bandung Turun Takhta Besok

Kamis, 22 Januari 2026 – 08:02 WIB
Ada Potensi Besar Persib Bandung Turun Takhta Besok - JPNN.COM
Pasukan Borneo FC berlatih. Foto: diambil dari borneofc

jpnn.com - SURAKARTA - Dua dari tiga penghuni Top 3 klasemen Super League, yakni Borneo FC dan Persija Jakarta merumput pada Jumat (23/1).

Borneo FC bertandang ke markas Persis Solo, sementara Persija Jakarta memainkan laga kandang menjamu Madura United.

Pesut Etam -julukan Borneo FC, punya peluang menang dari Persis Solo.

Baca Juga:

Jika itu terjadi, takhta klasemen pun untuk sementara berada di kepala Borneo FC.

Baca Juga:

Dengan jarak satu angka yang memisahkan Persib di puncak dengan Borneo FC di posisi kedua, perubahan pucuk klasemen bisa sering terjadi.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengatakan timnya datang ke Solo dengan semangat baru untuk meraih hasil yang lebih baik.

Ada kemungkinan Persib Bandung turun takhta besok. Kok, bisa begitu. Cek jadwal dan klasemen di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Super League  Borneo FC  Persija Jakarta  Persis Solo  Madura  klasemen Super League  jadwal Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp