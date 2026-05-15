JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Ada Potensi Pemimpin Klasemen MotoGP Berganti di Catalunya Akhir Pekan Ini

Jumat, 15 Mei 2026 – 09:19 WIB
Jorge Martin. Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - BARCELONA - Penghuni pucuk klasemen MotoGP 2026 ada kemungkinan berganti setelah MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya akhir pekan ini.

Itu lantaran Jorge Martin yang sedang on fire, hanya berjarak satu poin dari pemimpin klasemen, yakni Marco Bezzecchi.

Martin sedang dalam momentum yang tepat.

Kemenangan ganda di MotoGP Prancis dua pekan lalu menjadi bukti si juara dunia 2024 itu menemukan performa terbaiknya.

Si pemilik motor nomor 89 itu memenangi sprint dan grand prix di Prancis dengan cara yang luar biasa.

Martin menang dengan sarat perjuangan, aksi, dan bukan keberuntungan atau kebetulan.

"Kepercayaan diri saya selalu meningkat. Setiap lap adalah kesempatan untuk lebih mengenal motor. Ini (Catalunya) salah satu trek tersulit, tetapi saya suka," kata Martin.

"Ada kenangan yang sangat baik dan juga sangat buruk dari trek ini. Ya, saya patah kaki di sini saat Moto3."

Lihat jadwal lengkap MotoGP Catalunya 2026 di sini. Jangan sampai ketinggalan. Cek juga klasemen.

MotoGP Catalunya  MotoGP  Klasemen MotoGP  Jorge Martin  Marco Bezzecchi 
