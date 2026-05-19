Ada PR Besar Leo/Daniel meski Baru Juara Thailand Open 2026, Apa Itu?

Selasa, 19 Mei 2026 – 09:22 WIB
Daniel Marthin/Leo Rolly Carnando menjadi juara Thailand Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Keberhasilan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin merebut gelar juara Thailand Open 2026 belum membuat tim pelatih ganda putra Indonesia sepenuhnya lega.

Di balik pencapaian manis tersebut, ada pekerjaan rumah besar yang langsung menjadi sorotan asisten pelatih ganda putra Indonesia Chafidz Yusuf.

Menurut Chafidz, tantangan terbesar yang kini dihadapi Leo/Daniel bukan lagi soal meraih gelar, tetapi menjaga konsistensi agar tetap kompetitif di turnamen-turnamen berikutnya.

"Yang menjadi masalah kami semua saat ini ialah menjaga konsistensi."

"Ini juga akan berlaku untuk Leo/Daniel karena kejuaraan-kejuaraan berikutnya kadang lebih berat dan kami tidak mau melihat dari satu turnamen saja," ucapnya.

Pasangan berjuluk The Babies itu baru saja menorehkan hasil gemilang setelah keluar sebagai kampiun Thailand Open 2026.

Pada partai final, Leo/Daniel menumbangkan unggulan pertama asal India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dua gim langsung 21-12, 25-23.

Chafidz menilai keberhasilan tersebut tidak datang secara instan. Dia menyebut persiapan matang, terutama dalam membangun chemistry dan komunikasi di lapangan menjadi salah satu kunci penting di balik performa apik anak asuhnya.

