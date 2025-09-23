Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Travel - Akomodasi

Ada Promo Swiss Travel Pass, Jalan-Jalan jadi Lebih Mudah

Selasa, 23 September 2025 – 16:56 WIB
Ada Promo Swiss Travel Pass, Jalan-Jalan jadi Lebih Mudah
Pemandangan di Swiss. Foto: dok Traveloka

jpnn.com, JAKARTA - Swiss selalu menjadi tujuan yang memikat bagi siapa pun yang ingin merasakan keindahan alam dan budaya dalam satu perjalanan.

Negara kecil di jantung Eropa ini dikenal dengan pegunungan Alpen yang menjulang, danau yang berkilauan, desa-desa tradisional yang tenang, hingga kota modern dengan sejarah panjang.

Suasana di Swiss terasa istimewa karena menawarkan harmoni antara alam dan kehidupan sehari-hari. Jalan-jalan bersih, transportasi yang nyaman, serta kebersihan yang terjaga membuat setiap perjalanan ke Swiss terasa nyaman.

Bagi pecinta alam, Swiss adalah surga untuk mengunjungi jalur hiking, ski, dan pemandangan pegunungan yang tiada duanya. Tidak heran jika banyak program atau promo traveling untuk ke Swiss, seperti Swiss Travel Pass yang bisa Anda dapatkan di Traveloka.

Tak berhenti sampai di situ, ada banyak tempat menarik di Swiss yang bisa Anda kunjungi.

Tempat Menarik di Swiss

Swiss punya banyak destinasi yang memadukan alam, budaya, dan arsitektur dengan indah. Beberapa tempat yang patut dikunjungi antara lain:

? Zurich – kota modern dengan pusat keuangan internasional, museum seni, dan suasana kota tua yang indah

Liburan di Swiss bisa menghadirkan suasana yang sangat bervariasi, dari hiruk pikuk kota hingga ketenangan desa pegunungan.

