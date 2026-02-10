Ada Puluhan Ribu Tiket Mudik Lebaran 2026, Gratis

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyiapkan puluhan ribu tiket mudik gratis dengan moda transportasi darat sebagai salah satu dukungan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026.

“Selain stimulus, kami dari Kementerian Perhubungan juga menyiapkan beberapa diskon,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Selasa (10/2).

Dia memerinci, Kemenhub menyediakan program mudik gratis untuk 34 provinsi tujuan dengan menggunakan 401 kendaraan bus. Tiket gratis disiapkan untuk 50 ribu penumpang kelas ekonomi.

Selanjutnya, Kemenhub juga memberikan program mudik gratis untuk moda transportasi kereta api jalur Pulau Jawa, yang mencakup lintas utara, lintas tengah, dan lintas selatan.

Menhub menyebut program ini menyasar 28.182 penumpang.

Adapun stimulus yang dimaksud berupa diskon tarif transportasi.

Untuk moda kereta api, pemerintah memberikan diskon tarif senilai 30 persen dari harga tiket yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.

Diskon itu berlaku untuk perjalanan periode 14 sampai 29 Maret 2026, dengan target 1,2 juta penumpang.