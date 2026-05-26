Ada Satu Hal yang Membuat Nadeo Tetap Tegak meski Borneo FC Gagal Juara

Selasa, 26 Mei 2026 – 06:59 WIB

jpnn.com - Borneo FC Samarinda tampil garang sepanjang musim, tetapi gelar juara BRI Super League 2025/26 justru melayang ke tangan Persib Bandung.

Di tengah rasa kecewa itu, kiper Borneo FC Nadeo Argawinata percaya timnya pantas berdiri di posisi tertinggi.

Pesut Etam harus mengakhiri kompetisi di posisi kedua setelah kalah head to head dari Persib Bandung.

Padahal, kedua tim sama-sama mengoleksi 79 poin pada klasemen akhir Super League.

Borneo FC juga menutup musim dengan penampilan luar biasa setelah membantai Malut United FC 7-1 di Stadion Segiri, Samarinda.

Namun, hasil tersebut tetap tidak cukup untuk menggusur Persib dari puncak klasemen.

Alih-alih larut dalam penyesalan, Nadeo memilih menyoroti perjalanan timnya selama satu musim penuh.

"Kalau melihat statistik, jumlah kemenangan, rekor yang kami buat, sampai pemain-pemain yang masuk Best Eleven, semua itu sebenarnya sudah menggambarkan bagaimana kekuatan tim ini sepanjang musim