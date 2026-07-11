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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ada Satu Hal yang Paling Dinanti Denis Kolinger setelah Gabung Persija Jakarta

Sabtu, 11 Juli 2026 – 07:24 WIB
Ada Satu Hal yang Paling Dinanti Denis Kolinger setelah Gabung Persija Jakarta - JPNN.COM
Denis Kolinger saat diperkenalkan sebagai pemain baru Persija Jakarta untuk Super League 2026/27, Jumat (10/7). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta bergerak cepat membenahi sektor pertahanan untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Salah satu langkah yang diambil Macan Kemayoran ialah menunjuk bek asal Kroasia Denis Kolinger sebagai bagian dari proyek memperkuat barisan belakang.

Bek berpostur 199 sentimeter tersebut telah meneken kontrak berdurasi dua tahun.

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Manajemen menilai pengalaman panjang Kolinger di sepak bola Eropa dapat memberikan keseimbangan sekaligus meningkatkan daya saing tim.

Sebelum berlabuh di Indonesia, Kolinger banyak menghabiskan kariernya di negara asalnya, Kroasia.

Dia pernah membela NK Zagreb dan NK Lokomotiva Zagreb, bahkan dipercaya memimpin tim sebagai kapten ketika memperkuat Lokomotiva.

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Perjalanan profesionalnya juga membawanya merasakan atmosfer liga di Denmark bersama Vejle BK serta kompetisi Rumania saat berseragam CFR Cluj.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menyebut Kolinger dipilih bukan semata karena kualitas bertahannya. Menurut dia, karakter kepemimpinan yang dimiliki pemain berusia 32 tahun itu menjadi nilai penting bagi klub.

Persija Jakarta bergerak cepat membenahi sektor pertahanan dengan mendangkan bek asal Kroasia Denis Kolinger.

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TAGS   Persija  denis kolinger  Persija Jakarta  Bursa Transfer  bursa transfer liga indonesia 
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