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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ada Sosok Pemain Diaspora di Balik Kedatangan Sandy Walsh ke Persib

Jumat, 03 Juli 2026 – 20:27 WIB
Ada Sosok Pemain Diaspora di Balik Kedatangan Sandy Walsh ke Persib - JPNN.COM
Persib Bandung mengumumkan dua pemain baru, Sandy Walsh dan Luka Menalo dalam kegiatan donor darah di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Kamis (2/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Perekrutan Sandy Walsh sebagai pemain baru Persib Bandung masih jadi perbincangan di kalangan Bobotoh.

Nama bek Timnas Indonesia itu sebelumnya nyaris tidak pernah dikaitkan dengan Maung Bandung pada bursa transfer musim 2026/27.

Sandy masih terikat kontrak bersama Buriram United sehingga Persib harus menebusnya untuk memboyong pemain berusia 31 tahun tersebut ke Bandung.

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Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Kuswara S. Taryono mengungkapkan proses perekrutan Sandy turut dibantu dua pemain diaspora yang sudah lebih dahulu memperkuat Persib, yakni Thom Haye dan Eliano Reijnders.

Meski enggan membeberkan secara rinci, Kuswara mengakui keberadaan Haye dan Eliano menjadi salah satu faktor yang membuat Sandy mantap menerima pinangan Persib.

"Ini kerja semua, tim pelatih juga manajemen ada komunikasi, tetapi tentunya Sandy Walsh juga mempertimbangkan (karena) ada pemain diaspora yang ada di Persib."

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"Apalagi kita tahu bahwa ada Thom Haye, Eliano (Reijnders) juga. Mungkin itu menjadi bahan pertimbangan," kata Kuswara di Bandung, Jumat (3/7/2026).

Namun di balik peran Haye dan Eliano, Kuswara menyebut ada kepercayaan dari pihak Sandy untuk bisa melanjutkan kariernya di Indonesia.

Komisaris Persib mengungkapkan ada sosok penting di balik datangnya Sandy Walsh ke Persib sebagai pemain baru.

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TAGS   Sandy Walsh  Persib  Persib Bandung  Sandy Walsh Persib  Bursa Transfer 
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