JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ada Sosok yang Diingat Marc Klok Seusai Persib Menang Dramatis atas PSM

Senin, 18 Mei 2026 – 06:32 WIB
Persib Bandung di ambang juara BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Kemenangan dramatis Persib Bandung atas PSM Makassar ternyata menyimpan makna lebih dalam bagi Marc Klok.

Bertanding di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026), Maung Bandung sukses membawa pulang tiga poin setelah menundukkan tuan rumah dengan skor tipis 2-1.

Persib lebih dahulu memimpin lewat gol Thom Haye pada menit ke-33. Namun, keunggulan itu sempat sirna setelah Yuran Fernandez mencetak gol penyama kedudukan untuk PSM pada menit ke-54.

Ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, Julio Cesar muncul sebagai pahlawan lewat tandukan pada menit 90+7 yang memastikan kemenangan Persib.

Klok menilai hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir laga.

"Saya bangga dengan tim, pelatih dan semua pemain dan spirit yang kita tunjukan sampai detik-detik terakhir pertandingan," ucapnya.

Kemenangan atas PSM menjaga peluang Persib untuk meraih trofi Super League 2025/26. Pasalnya, di saat bersamaan, pesaing terdekat mereka, yakni Borneo FC hanya bermain imbang 0-0 kontra Persijap Jepara.

Dengan begitu, Persib memimpin di puncak klasemen dengan koleksi 78 poin, unggul dua angka dari Borneo FC.

