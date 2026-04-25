Ada Spanduk Shut Up KDM di Laga Persib vs Arema FC, Apa Maksudnya?

Sabtu, 25 April 2026 – 05:59 WIB
Banner bertuliskan "Shut Up KDM" mewarnai laga Persib vs Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Pertandingan Persib Bandung vs Arema FC sebagai laga pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) diwarnai aksi pemasangan spanduk diarahkan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Banner tersebut terpampang di pinggir luar lapangan, tepatnya di areal tribun utara. 

Bukannya bertuliskan semangat untuk para penggawa Persib, banner justru berisikan kalimat yang cukup menohok.

Banner dengan tulisan 'Shut Up KDM' terbentang dengan jelas karena tampilan hurufnya yang menyolok.

Tulisan itu diduga dipajang Bobotoh di awal babak kedua hingga akhir pertandingan, Jumat (24/4/2026) malam.

Sontak, banner itu memantik perhatian puluhan ribu suporter Persib dan Arema FC yang hadir di stadion. 

Pasalnya, banner terbuat dari kain berwarna putih dengan perpaduan warna hitam dan merah di bagian tulisannya.

Hingga berita ini ditulis belum ada penjelasan dari pihak Bobotoh ihwal pemasangan banner yang ditujukan kepada KDM, inisial nama orang nomor satu di Jawa Barat itu.

Terpampang banner atau spanduk 'Shut Up KDM' pada laga Persib vs Arema di GBLA, Jumat malam.

Persib  Persib Bandung  Arema FC  Super League  Dedi Mulyadi 
BERITA PERSIB LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
