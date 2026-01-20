Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Ada Tabrakan Beruntun 5 Kendaraan di Kota Batu, Innalillahi, Begini Kronologinya

Kamis, 19 Februari 2026 – 02:47 WIB
Ada Tabrakan Beruntun 5 Kendaraan di Kota Batu, Innalillahi, Begini Kronologinya - JPNN.COM
Petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu memasang pengait sling baja untuk mengevakuasi truk yang mengalami tabrakan beruntun di Jalan Pattimura, Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (17/2/2026). Peristiwa itu menyebabkan satu orang tewas dan empat lainnya mengalami luka ringan. ANTARA/Ananto Pradana

jpnn.com - Satu orang tewas dan empat lainnya dikabarkan luka-luka dalam peristiwa tabrakan beruntun yang melibatkan total lima unit kendaraan, termasuk satu unit truk, di Jalan Pattimura, Kota Batu, Jawa Timur, pada Rabu (18/2/2026).

"Kejadian ini menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat korban mengalami luka-luka," kata Kepala Unit Penengakan Hukum Kepolisian Resor (Polres) Batu Ipda Agus Atang Wibowo di Kota Batu.

Berdasarkan data dari kepolisian setempat, satu korban meninggal dunia bernama Iwan Kurniawan (38) yang merupakan pengendara ojek daring.

Korban dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara setelah mengalami luka dan cedera di bagian kepala.

Keempat korban yang mengalami luka ringan adalah Frans Ricardo Pakpahan (24), Zezen Ardianto (42), Lilik Yuliani (42), dan Syafa Adinda Yugatan Anggunia Susilo (6).

Semua korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu.

Polisi menduga kecelakaan tersebut disebabkan kegagalan fungsi pengereman truk bernomor polisi 8640 UG yang dikendarai oleh Eko Wahyudi (33) saat melintas di Jalan Pattimura.

"Dugaannya karena rem blong sehingga (sopir) kehilangan kendali sehingga terjadi benturan (tabrakan)," ujarnya.

