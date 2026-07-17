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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ada Takhayul Argentina Tak Juara Piala Dunia 2026 jika...

Jumat, 17 Juli 2026 – 07:28 WIB
Ada Takhayul Argentina Tak Juara Piala Dunia 2026 jika... - JPNN.COM
Lionel Messi dan Argentina bersukacita di semifinal Piala Dunia 2026. Foto: Rebecca Blackwell/AP Photo

jpnn.com - NEW JERSEY - Presiden Argentina Javier Milei menegaskan dirinya tak akan menonton langsung final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan negaranya dengan Spanyol di MetLife Stadium, New Jersey, Senin (20/7) dini hari WIB.

Milei bukannya tak sayang sama Timnas Argentina. Milei bukan gak pengin menyaksikan langsung Lionel Messi dan teman-teman berjuang mempertahankan gelar.

Presiden Milei bukannya ogah duduk bareng Presiden AS Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino di tribune MetLife.

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Ini karena takhayul, yang kuat, yang diyakini sebagian besar masyarakat Argentina.

Di Amerika Latin, dan khususnya di Argentina, apa yang disebut cabalas atau kepercayaan dan kebiasaan ritualistik itu memiliki bobot yang tidak biasa.

Seorang presiden di Argentina telah lama berhati-hati untuk menghadiri pertandingan Piala Dunia yang berisiko tinggi membawa nasib buruk bagi tim mereka.

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Takhayul ini bermula dari Piala Dunia 1990, ketika Presiden Carlos Menem mengunjungi skuad Argentina tepat sebelum mereka mengalami kekalahan mengejutkan di pertandingan pembuka melawan Kamerun.

Menem lalu dicap sebagai mufa, pembawa sial.

Milei bukannya ogah duduk bareng Trump dan Infantino tonton final Piala Dunia 2026, tetapi...

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TAGS   Piala Dunia 2026  final piala dunia 2026  Argentina  Spanyol Vs Argentina  Messi 
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