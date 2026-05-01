Ada Tekanan Besar di Persib Bandung, Ini Sikap Frans Putros

Jumat, 01 Mei 2026 – 19:22 WIB

jpnn.com - Persaingan di papan atas BRI Super League 2025/26 membuat Persib Bandung harus menjaga konsistensi hingga akhir musim.

Setiap laga kini memiliki bobot penting, terlebih Persib kini tak lagi nyaman di puncak klasemen.

Maung Bandung saat ini masih bercokol di posisi pertama dengan koleksi 69 poin.

Namun, jumlah tersebut sama dengan Borneo FC yang duduk di peringkat kedua.

Bek Persib Frans Putros menegaskan bahwa timnya tidak punya pilihan selain tampil maksimal di setiap pertandingan tersisa.

"Di situasi seperti sekarang, kami harus memenangkan setiap pertandingan," tegasnya.

Dia menilai tekanan dalam persaingan justru menjadi motivasi bagi Maung Bandung.

Terbaru, Presib sukses mencuri tiga poin dari markas Bhayangkara FC.