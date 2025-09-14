Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Ada Temuan Cadangan Migas Baru 724 Juta Barel di Rokan, Gubernur Riau Merespons Begini

Minggu, 14 September 2025 – 07:45 WIB
Ada Temuan Cadangan Migas Baru 724 Juta Barel di Rokan, Gubernur Riau Merespons Begini - JPNN.COM
Gubernur Riau Abdul Wahid. Foto: Diskominfo Riau

jpnn.com - PEKANBARU - Pertamina mengumumkan telah menemukan cadangan minyak dan gas baru 724 juta barel setara minyak (BOE) di Wilayah Kerja Rokan, Riau.

Gubernur Riau Abdul Wahid menyambut positif temuan cadangan minyak dan gas baru di WK Rokan, yang merupakan sumber energi migas nonkonvensional.

Dia mengaku sudah mendengar hal yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persoro) Simon Aloysius Mantiri itu.

Baca Juga:

Menurut Abdul Wahid, sumber energi itu selama ini belum bisa dieksploitasi dengan cara konvensional.

"Iya sudah (tahu), ini 'unconventional drilling’," katanya ketika dikonfirmasi di Pekanbaru, Riau, Sabtu (13/9).

Lebih lanjut Abdul Wahid berharap temuan cadangan migas baru itu dapat membawa dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

“Semoga membawa berkah bagi Riau,” ungkapnya.

Sebelumnya, Simon Aloysius Mantiri melaporkan temuan cadangan migas baru di WK Rokan itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta.

Gubernur Riau Abdul Wahid merespons temuan cadangan migas baru 724 juta barel di WK Rokan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cadangan Migas Baru  temuan cadangan migas  Gubernur Riau  Pertamina  WK Rokan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp